Британское посольство пообещало россиянам не менять порядок выдачи виз 

Посольство Великобритании рассказало россиянам в социальных сетях о возможности изменений в порядке выдачи виз.
Ранее Sobesednik.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров пригрозил ввести ответные меры против Великобритании, правительство которой объявило о высылке из страны 23 российских дипломатов.
Как сообщило на своей официальной странице в Twitter британское посольство, несмотря на обострившиеся между странами отношения, правила получения виз в Великобританию для россиян пока не изменяется.
«Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным», — говорится в заявлении.