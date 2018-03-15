Британское посольство пообещало россиянам не менять порядок выдачи виз

Посольство Великобритании рассказало россиянам в социальных сетях о возможности изменений в порядке выдачи виз.

Как сообщило на своей официальной странице в Twitter британское посольство, несмотря на обострившиеся между странами отношения, правила получения виз в Великобританию для россиян пока не изменяется.