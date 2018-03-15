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Британское посольство пообещало россиянам не менять порядок выдачи виз
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Британское посольство пообещало россиянам не менять порядок выдачи виз 

ИД «Собеседник» 15 марта 2018
Посольство Великобритании рассказало россиянам в социальных сетях о возможности изменений в порядке выдачи виз.
Ранее Sobesednik.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров пригрозил ввести ответные меры против Великобритании, правительство которой объявило о высылке из страны 23 российских дипломатов.
Как сообщило на своей официальной странице в Twitter британское посольство, несмотря на обострившиеся между странами отношения, правила получения виз в Великобританию для россиян пока не изменяется.
«Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным», — говорится в заявлении.
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