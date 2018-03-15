Посол РФ объяснил призыв Британии «заткнуться»

Посол объяснил хамский призыв «заткнуться» политической культурой Британии

«В политической культуре для меня существуют определенные ограничения, правила ведения дискуссий», — приводит его слова RT.

«И, конечно, то, как министр обороны излагает свою позицию, нас немало удивляет. Но таковы новые реалии, новая политическая культура в Великобритании: мы постоянно слышим подобные высказывания в парламенте от британских официальных лиц», — отметил он.

«Дипломата из России или любой иной страны такая риторика может удивить, но, живя в Лондоне какое-то время, к ней можно привыкнуть», — добавил Яковенко.