Посол РФ объяснил призыв Британии «заткнуться»

Слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона, потребовавшего от Москвы «отойти и заткнуться», связаны с новыми реалиями и новой политической культурой Великобритании, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.
«В политической культуре для меня существуют определенные ограничения, правила ведения дискуссий», — приводит его слова RT.
«И, конечно, то, как министр обороны излагает свою позицию, нас немало удивляет. Но таковы новые реалии, новая политическая культура в Великобритании: мы постоянно слышим подобные высказывания в парламенте от британских официальных лиц», — отметил он.
«Дипломата из России или любой иной страны такая риторика может удивить, но, живя в Лондоне какое-то время, к ней можно привыкнуть», — добавил Яковенко.
В четверг Уильямсон, комментируя планы России выслать британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона, рекомендовал Москве «отойти и заткнуться». На это глава МИД России Сергей Лавров назвал британского министра «симпатичным молодым человеком», которому, возможно, не хватает образования, а официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в этой связи заметила, что «Лондону есть что скрывать». В Минобороны России заявления Уильямсона назвали «риторикой базарной хабалки», свидетельствующей о степени его умственной «импотенции».
Между тем, украинский президент Петр Порошенко увидел в хамском обращении британского министра пример для подражания.