Россия понадеялась на показания отравленного Скрипаля

«Скрипаль жив, и дочь его жива. Наверное, если, я надеюсь, их вылечат, они тоже смогут пролить какой-то свет на все происшедшее», — заявил Лавров.

Однако, по его словам, никто не хочет этого дожидаться.

«Все уже решено и, как сказали британские коллеги, нам ничего не покажут, они все знают, а нам остается сознаться в содеянном, после чего они будут нас наказывать», — указал министр.