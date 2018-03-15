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Россия понадеялась на показания отравленного Скрипаля
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Россия понадеялась на показания отравленного Скрипаля 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Москва надеется, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Великобритании, выживут. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова приводит в четверг, 15 марта, МИД.
«Скрипаль жив, и дочь его жива. Наверное, если, я надеюсь, их вылечат, они тоже смогут пролить какой-то свет на все происшедшее», — заявил Лавров.
Однако, по его словам, никто не хочет этого дожидаться.
«Все уже решено и, как сказали британские коллеги, нам ничего не покажут, они все знают, а нам остается сознаться в содеянном, после чего они будут нас наказывать», — указал министр.
Глава МИД также отметил, что Россия в ситуации со Скрипалем хочет принятия мировым сообществом своей позиции.
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