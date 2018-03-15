«Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов»

"Многим нашим сотрудникам посольства, дипломатам визы фактически не продлевались", — подчеркнула Захарова.

"Действительно на протяжении нескольких лет российские дипломаты буквально выдавливались, им просто чинились всяческие препятствия со стороны официальных британских властей, в частности с помощью визовых механизмов", — сказала она.