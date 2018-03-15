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«Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов»
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Захарова: Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов 

ТАСС 15 марта 2018
Великобритания на протяжении нескольких лет фактически выдавливал российских дипломатов из страны, не продлевая им визы. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действительно на протяжении нескольких лет российские дипломаты буквально выдавливались, им просто чинились всяческие препятствия со стороны официальных британских властей, в частности с помощью визовых механизмов", — сказала она.
"Многим нашим сотрудникам посольства, дипломатам визы фактически не продлевались", — подчеркнула Захарова.
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