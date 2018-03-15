Лавров: продажа С-400 Турции ничем России не грозит

"Те договоренности, которых удалось достичь по Сирии , они беспрецедентны. Мы смогли объединить трех игроков, далеко не одинаково смотрящих на ситуацию в Сирии, далеко не одинаковые интересы преследующие в этом регионе, — Россию, Турцию и Иран . Но осознание того, что мы все живем бок о бок, что нам нужно понимать интересы друг друга и искать договоренности, которые будут позволять работать на этом внешнеполитическом фронте таким образом, чтобы эти интересы не вступали в конфронтации, а были как-то примирены, я считаю, что это величайшее завоевание", — подчеркнул Лавров, сообщает ТАСС

Взятый российскими и турецкими лидерами курс на стратегическое партнерство говорит о «мудрости руководителей, которые такие решения принимают». «Турция — наш сосед. С соседями враждовать нельзя. Это мое глубокое убеждение. Нельзя науськивать соседей друг на друга», — заявил Лавров.

"То, что мы сейчас делаем с Турцией в торгово-экономической сфере ("Турецкий поток", АЭС «Аккую» — ред.) — это долгосрочные проекты на годы и десятилетия, а экономический фундамент, как мы убеждаемся в ряде других регионов, является наилучшей гарантией того, что страны будут совместно работать и не вступать в ненужную никому конфронтацию", — подчеркнул Лавров.