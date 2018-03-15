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Лавров уверен, что Конвенция по Каспию будет принята в этом году на саммите в Казахстане
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Лавров уверен, что Конвенция по Каспию будет принята в этом году на саммите в Казахстане 

ТАСС 22 часа назад
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет подписана в этом году на пятом саммите прикаспийских государств в Казахстане. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Россия — страна возможностей».
"На четвертом Каспийском саммите в Астрахани были согласованы основные направления дальнейшей работы над статусом Каспия. Могу с большой долей уверенности объявить, что конвенция будет подписана в этом году на пятом саммите, который пройдет в Казахстане", — сказал он.
Министр отметил, что Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения согласовали все статьи конвенции и ведется сверка текстов на языках стран-участниц.
Глава МИД РФ также заявил о том, что Россия рассматривает возможность создания организации экономического сотрудничества на базе саммита прикаспийских государств, если страны-участницы выскажутся в пользу такой инициативы. «В качестве первого шага, если страны будут готовы, можно создать механизм ежегодных встреч по торгово-экономическому сотрудничеству», — сказал министр. По его словам, РФ продвигала бы Астрахань в качестве столицы таких мероприятий.
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