Лавров заявил, что Россия будет добиваться от Запада выполнения резолюций СБ ООН по Сирии

"Мы будем добиваться того, чтобы Совет Безопасности [ ООН ] добился выполнения своих резолюций, которые требуют уважения территориальной целостности, свободы, независимости и суверенитета Сирийской Арабской Республики", — заявил Лавров.

Он добавил, что это касается США , которые «вопреки многократно дававшимся клятвенным обещаниям уважать суверенитет Сирии на практике делают все-таки другие шаги».

В декабре 2015 года Совбез ООН принял резолюцию 2254 в поддержку мирного урегулирования конфликта в Сирии. Документ предусматривал вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства в январе 2016 года с целью формирования правительства, принятия конституции и проведения всеобщих выборов в течение 18 месяцев после начала дискуссий.