Ещё
Лавров заявил, что Россия будет добиваться от Запада выполнения резолюций СБ ООН по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров заявил, что Россия будет добиваться от Запада выполнения резолюций СБ ООН по Сирии 

ТАСС 23 часа назад
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва будет способствовать выполнению резолюций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на форуме "Россия — страна возможностей".
"Мы будем добиваться того, чтобы Совет Безопасности [ООН] добился выполнения своих резолюций, которые требуют уважения территориальной целостности, свободы, независимости и суверенитета Сирийской Арабской Республики", — заявил Лавров.
Он добавил, что это касается США, которые «вопреки многократно дававшимся клятвенным обещаниям уважать суверенитет Сирии на практике делают все-таки другие шаги».
В декабре 2015 года Совбез ООН принял резолюцию 2254 в поддержку мирного урегулирования конфликта в Сирии. Документ предусматривал вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства в январе 2016 года с целью формирования правительства, принятия конституции и проведения всеобщих выборов в течение 18 месяцев после начала дискуссий.
24 февраля 2018 года СБ ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки «Исламское государство» и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены РФ).
ТАСС: последние новости
Путин поручил продлить льготы на перевозку зерна по железной дороге Пентагон тревожит наращивание Россией своего военного присутствия в Арктике Аксенов: экономика Крыма после воссоединения с РФ развивается рекордными темпами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России203
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям170
Атомные подлодки РФ дошли до США129
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео360
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле302
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение