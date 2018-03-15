Выдача британских виз россиянам останется без изменений

РФ. Процесс рассмотрения и выдачи британских виз россиянам остается неизменными, несмотря на обострение отношений между Москвой и Лондоном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство Великобритании

«Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами», — говорится в сообщении британской дипмиссии. «Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным. В прошлом году 96% заявлений от граждан России были рассмотрены положительно», — отмечается в заявлении.