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Выдача британских виз россиянам останется без изменений
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Выдача британских виз россиянам останется без изменений 

BFM.RU 23 часа назад
Процесс рассмотрения и выдачи британских виз россиянам остается неизменными, несмотря на обострение отношений между Москвой и Лондоном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство Великобритании в РФ.
«Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами», — говорится в сообщении британской дипмиссии. «Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным. В прошлом году 96% заявлений от граждан России были рассмотрены положительно», — отмечается в заявлении.
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