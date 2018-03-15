Россияне «ударят» по рынку недвижимости Лондона

30% граждан России откажутся от покупки квартир в Лондоне, заявил Life эксперт по недвижимости компании RE/MAX Олег Бендриков.

По его словам, ухудшение российско-британских отношений из-за дела об отравлении шпиона Сергея Скрипаля неминуемо снизит спрос со стороны состоятельных россиян на элитную недвижимость в британской столице.

«Я думаю, процентов на 30», — сообщил он.

Бендриков отметил, что падение спроса продлится до тех пор, пока россияне четко не поймут, «что дальше». По его мнению, богатые люди лучше просчитывают возможные риски перед любыми сделками.

Накануне Тереза Мэй во время слушаний в парламенте сообщила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также создании угрозы для жизней других британцев.