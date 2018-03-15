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Россияне «ударят» по рынку недвижимости Лондона
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Россияне «ударят» по рынку недвижимости Лондона 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Reuters
30% граждан России откажутся от покупки квартир в Лондоне, заявил Life эксперт по недвижимости компании RE/MAX Олег Бендриков.
По его словам, ухудшение российско-британских отношений из-за дела об отравлении шпиона Сергея Скрипаля неминуемо снизит спрос со стороны состоятельных россиян на элитную недвижимость в британской столице.
«Я думаю, процентов на 30», — сообщил он.
Бендриков отметил, что падение спроса продлится до тех пор, пока россияне четко не поймут, «что дальше». По его мнению, богатые люди лучше просчитывают возможные риски перед любыми сделками.
Накануне Тереза Мэй во время слушаний в парламенте сообщила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также создании угрозы для жизней других британцев.
В связи с этим Великобритания в течение недели вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправит ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменяет приглашение министра Лаврова в Лондон. Кроме того, Мэй пригрозила России заморозкой ее госактивов при условии, что Великобритании станет известно об их использовании против безопасности страны, а также ужесточением контроля на таможне и за частными самолетами и заморозкой «подозрительных» счетов россиян.
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