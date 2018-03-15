Сенатор: США могли инициировать денонсацию договора о дружбе Украины и РФ

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

"Все подобные решения согласовываются с США, там хозяева нынешней украинской власти. Там могут принять решение о разрыве договора с Россией о дружбе и сотрудничестве", — сказал Цеков РИА Новости в четверг.

Сенатор подчеркнул, что от денонсации договора прежде всего пострадает Украина, поскольку в документе много пунктов посвящены соблюдению украинских интересов. «Может быть, денонсация не произойдет, хотя с учетом настроений в украинской политической верхушке все может быть, поскольку киевские политики думают не о государстве, а только о своих собственных интересах», — отметил парламентарий.

Цеков напомнил, что украинские власти уже приняли достаточно решений, направленных на подрыв экономики своего государства, ввели санкции против России. Если договор о сотрудничестве с РФ будет расторгнут, Украина понесет значительные экономические издержки, негативных последствий для РФ будет гораздо меньше, отметил он.

"Денонсация договора может сказаться и на жизни простых граждан, в частности, Украина может ввести визовый режим", — пояснил законодатель.

Говоря о перспективах сотрудничества с СНГ, Цеков отметил, что Украина может попытаться выйти из Содружества. «Украина всегда занимала особую позицию по отношению с СНГ, причем, при всех президентах», — сказал парламентарий.

В то же время он не исключил, что «может быть, экономические интересы их удержат от этого шага».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной радой Украины . Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Договор был подписан на десятилетий срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.