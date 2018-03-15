Ещё
Сенатор: США могли инициировать денонсацию договора о дружбе Украины и РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор: США могли инициировать денонсацию договора о дружбе Украины и РФ 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Денонсацию договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией могли инициировать США, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
"Все подобные решения согласовываются с США, там хозяева нынешней украинской власти. Там могут принять решение о разрыве договора с Россией о дружбе и сотрудничестве", — сказал Цеков РИА Новости в четверг.
Сенатор подчеркнул, что от денонсации договора прежде всего пострадает Украина, поскольку в документе много пунктов посвящены соблюдению украинских интересов. «Может быть, денонсация не произойдет, хотя с учетом настроений в украинской политической верхушке все может быть, поскольку киевские политики думают не о государстве, а только о своих собственных интересах», — отметил парламентарий.
Цеков напомнил, что украинские власти уже приняли достаточно решений, направленных на подрыв экономики своего государства, ввели санкции против России. Если договор о сотрудничестве с РФ будет расторгнут, Украина понесет значительные экономические издержки, негативных последствий для РФ будет гораздо меньше, отметил он.
"Денонсация договора может сказаться и на жизни простых граждан, в частности, Украина может ввести визовый режим", — пояснил законодатель.
Говоря о перспективах сотрудничества с СНГ, Цеков отметил, что Украина может попытаться выйти из Содружества. «Украина всегда занимала особую позицию по отношению с СНГ, причем, при всех президентах», — сказал парламентарий.
В то же время он не исключил, что «может быть, экономические интересы их удержат от этого шага».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной радой Украины. Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Договор был подписан на десятилетий срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина «наоборот намерена требовать от России выполнять положения этого документа».
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал, как должен увеличиваться доход врачей ОЗХО предложила Лондону помощь в деле Скрипаля В ООН расскажут о нарушении прав крымчан Украиной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму243
Мясорубка в Гудаури40
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России203
Третья мировая война наступила для Климкина122
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение