Сурайкин объяснил посещение Украины

"Но уже к вечеру тоже наши друзья сообщили, что СБУ зашевелилась, и если мы до утра не вылетим с территории Украины, то возможны аресты меня и моих соратников", — добавил Сурайкин.

По его словам, планировалась также поездка в Одессу, чтобы встретиться там со сторонниками и "отдать дань памяти погибшим в доме профсоюзов".