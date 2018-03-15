Лавров надеется, что конвенцию по Каспийскому морю подпишут в этом году

Иран, "Могу с большей долей уверенности объявить, что конвенция будет подписана в этом году на пятом саммите, который пройдет в Казахстане . В декабре мы собирали в Москве МИД каспийских стран — Россия , Казахстан, Туркменистан Азербайджан — и на нашем уровне досогласовали все статьи этой конвенции, сейчас идет сверка текстов на языке каждой страны — участницы", — заявил министрв четверг на форуме «Россия — страна возможностей».

Сергей Лавров также выразил уверенность, что конвенция будет подписана, по его словам, пока не видно никаких препятствий к этому.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.