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Главы МИД РФ, Ирана и Турции встретились в Астане
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Главы МИД РФ, Ирана и Турции начали в Астане встречу по Сирии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел стран — гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу начали в Астане переговоры, в ходе которых подведут итоги году работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Главы внешнеполитических ведомств трех стран, как ожидается, обсудят функционирование зон деэскалации в арабской республике, а также политические и гуманитарные вопросы. Главы МИД планируют выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию, а также принять совместное заявление.
В четверг в столице Казахстана прошли консультации делегаций РФ, Ирана и Турции, которые стали подготовкой к министерской встрече. Как заявил в беседе с журналистами спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, доверие между Москвой, Анкарой и Тегераном вышло на качественно новый уровень, стороны намерены и дальше развивать отношения в рамках переговорного процесса.
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