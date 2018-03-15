Лавров: между Россией и США сооружена воображаемая стена

Между Россией США сооружена воображаемая стена, в отличие от настоящей, которую США планируют возвести на границе с Мексикой , заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе форума «Россия — страна возможностей», отвечая на вопрос мексиканского студента.

«Отношения США с Россией не такие, как отношения США с Мексикой хотя бы потому, что между вами строится физическая стена, а между нами и США — пока только воображаемая, у нас нет общей границы, кроме Берингова пролива, но там вроде стена не нужна. Если серьезно, мы заинтересованы в том, чтобы с Мексикой у нас развивались очень добрые и тесные отношения», — сказал Лавров.

Глава российского МИД также обратил внимание на ложные сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в мексиканские выборы.

«Читаю очередную порцию спекуляций, которые были где-то осенью, они поутихли, а потом снова за них взялись, что ваши выборы, которые надвигаются, опять будут манипулироваться российской Федерацией. Никто даже не удосуживается объяснить, зачем нам это нужно? Мы что, хотим создать в Мексике плацдарм для нападения для США? Там же стена будет, все равно ничего не получится. Поэтому очень рассчитываю, что мексиканский народ, мудрый, добрый энергичный, талантливый, все прекрасно понимает, и не позволит втягивать себя в какие-то затеи конфронтационного характера, которые пытаются вам навязывать западные страны, в том числе ваши соседи», — добавил Лавров.