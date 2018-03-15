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Захарова напомнила США о необходимости соблюдать международное право в САР
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Захарова напомнила США о необходимости соблюдать международное право в САР 

Аргументы и Факты 15 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Российский МИД напомнил американской стороне о необходимости неукоснительного соблюдения норм международного права в Сирийской республике, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИДа Марию Захарову.
Она в очередной раз обратилась к региональным партнерам к взаимоуважительному сотрудничеству ради скорейшего разрешения политического кризиса в Сирии, а также недопущения срыва общих усилий по стабилизации обстановки в САР.
Представитель МИД России отдельно обратилась к Вашингтону и напомнила американской стороне, что нормы международного права должны неукоснительно соблюдаться, кроме того, недопустимы силовые акции против суверенного государства, которое является членом ООН.
США собираются закрепиться в Сирии и способствовать развалу этой страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров накануне. Представители России, Ирана и Турции в четверг проводят двусторонние встречи по вопросу урегулирования ситуации в Сирии.
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