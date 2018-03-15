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Лавров: Россия поможет добить террористов в Восточной Гуте
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Лавров: Россия поможет добить террористов в Восточной Гуте 

RT на русском 15 марта 2018
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Россия — страна возможностей» заявил, что Россия добьёт террористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте. «Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьём их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Он также рассказал, что будут гуманитарные исключения.
«Как было вчера объявлено нашим министерством обороны, уже те, кто хочет выйти и получить гуманитарную помощь, могут этими коридорами пользоваться», — добавил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Москва по всем каналам жёстко предостерегла Вашингтон от безответственных действий в Сирии.
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