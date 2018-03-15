Лавров: Россия поможет добить террористов в Восточной Гуте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Россия — страна возможностей» заявил, что Россия добьёт террористов в Сирии , в частности, в Восточной Гуте. «Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьём их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он также рассказал, что будут гуманитарные исключения.

«Как было вчера объявлено нашим министерством обороны, уже те, кто хочет выйти и получить гуманитарную помощь, могут этими коридорами пользоваться», — добавил Лавров.