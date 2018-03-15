Пар Терезы Мэй ушел в свисток?

России поставили ультиматум. Не получив ожидаемой реакции от Москвы, Кремль обвинили в презрении. Что будет с российско-британскими отношениями?
Британский премьер Тереза Мэй объявила о введении целого пакета санкций в отношении России. Выступая в парламенте, она заявила, что не получила в течение отведенных 48 часов ответа от России о том, каким образом на территории Великобритании оказалось отравляющее вещество под названием «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Великобритания должна действовать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и предоставить России для начала образцы данного вещества, было проигнорировано. Что дальше? Об этом — в комментарии политолога Георгия Бовта.
Сам тон выступления Терезы Мэй в парламенте, когда она объявляла о санкциях, не оставлял сомнений в том, что она говорит о врагах и что никаких переговоров с ними быть не может. Отсутствие должного ответа Москвы на предъявленный ей ультиматум назван «презрением и вызовом», а отравление Скрипаля — «незаконным применением силы против Соединенного Королевства».
Даже удивительно на фоне столь резкой речи, что выслано лишь 23 российских дипломата, а не все посольство во главе с послом. При этом никаких доказательств причастности именно российского государства к этому преступлению не предъявлено. Даже когда в полиции допрашивают арестованного подозреваемого, ему хотя бы предъявляют улики: мол, вот тебе орудие убийства, что ты скажешь. Не говоря уже о том, что не проясняется никаких разумных мотивов убивать шпиона, которого сами же обменяли семь лет назад.
Весь мир должен верить на слово, что яд — это именно пресловутый «Новичок», про который один из его разработчиков, обретающийся сейчас в США, говорит, что его чуть ли не десятки видов. При том что про секретную лабораторию в Шиханах в Саратовской области, где велась разработка, известно, что из-за нищеты в 1990-е годы она превратилась в проходной двор. Что тогда куда утекло и в каких количествах одному Богу известно.
Но не Терезе Мэй и даже не Путину, который также не может отвечать за то, какие советские химики, формулы и яды утекли до его прихода к власти. Кстати, предположительно именно с помощью аналогичного вещества был отравлен в 1995 году банкир Иван Кивелиди, и не спецслужбами. Речь шла о коммерческих разборках.
Градус истерики, царящей в Британии в связи с «делом Скрипаля» можно оценить по вчерашней обложке массовой газеты Metro, раздаваемой в лондонской подземке. «Враг Путина найден мертвым в Лондоне», — кричит обложка. Это о Глушкове, бывшем замгендиректора «Аэрофлота», одном из соратников Березовского, осевшем в Англии много лет назад. Он проходил по «делу Аэрофлота» за хищение и отмывание денег. Однако штука в том, что он не был «врагом Путина», просто не успел им стать. Дело против него было возбуждено еще в 1999 году. Некоторые меры, анонсированные британским премьером, трудно назвать иначе, как направленными именно на унижение не просто российского государства, но вообще всех русских, которые попадут под горячую британскую руку. Иначе как понимать обещание пристрастного досмотра российских товаров, багажа и транспортных средств, арест всех прямо на границе, в отношении кого только покажется, что он приехал шпионить, обещание конфисковать счета и собственность как частные, так и государственные.
Лишь по подозрению, что они могут быть использованы против Соединенного Королевства. Можно представить, как теперь претенденты на получение британской визы будут подвергаться дополнительным придиркам, а госслужащим будут чаще отказывать лишь потому, что они госслужащие. И как вокруг всяких граждан России будет сгущаться атмосфера коллективного шельмования и повышенной подозрительности.
Кажется, до такого «днища» в отношениях мы не доходили даже во времена ультиматума Керзона. Кстати, в том ультиматуме обвинения Британии носили хотя бы более доказательный характер.
Возможно, если бы не чемпионат мира по футболу и британские болельщики, Тереза Мэй пошла бы еще дальше. Но она ограничилась тем, что на чемпионат не приедут чиновники и члены королевской фамилии. Вопрос о продолжении вещания RT, судя по всему, пока подвешен.
Возможно, услышано предостережение Москвы, что в случае лишения RT лицензии в России не останется ни одного британского СМИ. Хотя чего уж там: ломать, так ломать. В принципе, в действиях Лондона нет ничего, что сподвигло бы Москву на сдержанность в своем ответе на брошенный вызов.