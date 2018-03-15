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Лавров: РФ добьет террористов в Сирии
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Россия добьет террористов в Сирии, заявил Лавров 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Россия добьет террористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке", — сказал Лавров, выступая в четверг на форуме "Россия — страна возможностей".
"Будем, естественно, делать гуманитарные исключения. Как было вчера объявлено нашим министерством обороны, уже те, кто хочет выйти и получить гуманитарную помощь, могут этими коридорами пользоваться, — добавил министр.
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