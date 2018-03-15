Лавров назвал действия Британии «хамскими»

Глава МИД России Сергей Лавров связал действия Великобритании в деле об отравлении Скрипаля с неспособностью властей выполнять обещания по Brexit, передает РИА "Новости".
"Мне кажется, очевидно, эта история (дело Скрипаля — Газета.Ru) отражает прежде всего безысходность нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из ЕС", — заявил Лавров.
Министр также назвал обвинения британской стороны в адрес России "хамскими, бездоказательными и голословными".
Ранее Лавров пообещал в качестве ответной меры на действия Великобритании выслать британских дипломатов.