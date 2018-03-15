Лавров не считает, что поставки С-400 Турции несут риски для России

"Возвращаясь к С-400, не думаю, что нам следует опасаться", — заявил Лавров, отвечая в ходе форума «Россия — страна возможностей» на вопрос, не рискует ли Россия, поставляя С-400 Турции , которая «то друг, то враг».

Министр заявил, что глубоко убежден, что с соседями нельзя враждовать.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.