Песков усмотрел провокацию в деле Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
«Обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России», — заявил Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва примет ответные меры в связи с действиями Лондона.
Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».