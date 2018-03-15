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Песков усмотрел провокацию в деле Скрипаля
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Песков: обвинения в адрес России по делу Скрипаля содержат все признаки провокации 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
«Обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России», — заявил Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва примет ответные меры в связи с действиями Лондона.
Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».
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