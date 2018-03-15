В Совфеде прокомментировали блокировку Британией в ООН проекта России 

В Совфеде высказались по поводу блокировки Британией в ООН проекта России по инциденту в Солсбери, сообщает RT.
Своим мнением поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.
По его словам, это все британские власти задумали «как скандал», и такое «делается не в первый раз». «Это очевидная провокация, Россия ведет себя цивилизованно, а Великобритания — по-хамски. И все это, на мой взгляд, вызвано тем, что госпожа Мэй и ее кабинет находятся в очень сложном положении, у них куча проблем, связанных с брекситом, потеря популярности. Они пытаются перенести проблемы с больной головы на здоровую, и их вполне устраивает эта антироссийская матрица», — сказал он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал «абсолютно хамскими и голословными» обвинения в адрес Москвы по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава российского внешнеполитического ведомства связал действия Лондона со сложным положением британского правительства, неспособного выполнить обещания по Brexit.
Британские власти обвинили Россию в причастности к попытке убийства Скрипаля и его дочери. В Соединенном Королевстве заявили, что при инциденте могло использоваться вещество «Новичок», который якобы разрабатывали в СССР. В Кремле на это ответили, что российская сторона не имеет отношения к инциденту и не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.