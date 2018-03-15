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Жириновский предложил переименовать должность президента
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Жириновский предложил переименовать должность президента 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
По мнению политика Владимира Жириновского, необходимо переименовать пост лидера страны на русский манер: «председатель» или «верховный правитель» звучит более понятно и мощно, считает он.
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем telegram-канале напомнил, что 15 марта 1990 года была учреждена должность президента СССР.
Он назвал это странной попыткой американизировать Россию, «как-то оживить разлагающуюся годами несменяемости советскую верхушку. Думали, что если сменить вывеску, то и суть поменяется», и предложил переименовать должность главы государства.
«Сегодня, когда Россия должна совершить мощный рывок и избрать нового главу государства, который способен на это, символическим шагом, подчеркивающим суверенитет России, было бы переименование поста лидера страны на русский манер. Например, Председатель, а лучше Верховный правитель. Всем понятно и звучит мощно!», — отметил Жириновский.
По мнению политика «президент» — абсолютно нерусский термин, он напомнил. Что этот термин впервые появился в США.
«Кто вообще понимал тогда, да и сейчас его происхождение? Слово «президент» впервые в истории было использовано для наименования главы государства в США после войны за независимость в конце 18 века. Американцы искали что-то принципиально новое, чтобы отличаться от монархического режима Великобритании, чьей колонией они были долгие годы. Термин происходит от латинского «praesidens» — то есть впереди стоящий, выбираемый глава собрания, а в дословном переводе на русский — председатель».
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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