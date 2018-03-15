Жириновский предложил переименовать должность президента

По мнению политика Владимира Жириновского, необходимо переименовать пост лидера страны на русский манер: «председатель» или «верховный правитель» звучит более понятно и мощно, считает он.

«Сегодня, когда Россия должна совершить мощный рывок и избрать нового главу государства, который способен на это, символическим шагом, подчеркивающим суверенитет России, было бы переименование поста лидера страны на русский манер. Например, Председатель, а лучше Верховный правитель. Всем понятно и звучит мощно!», — отметил Жириновский. Он назвал это странной попыткой американизировать Россию , «как-то оживить разлагающуюся годами несменяемости советскую верхушку. Думали, что если сменить вывеску, то и суть поменяется», и предложил переименовать должность главы государства.