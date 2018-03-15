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Военный эксперт: На вооружении российской армии «Новичка» нет
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Военный эксперт: На вооружении российской армии «Новичка» нет 

Национальная Служба Новостей 15 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Отравляющее вещество «Новичок», которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, не состоит на вооружении российской армии. Об этом в пресс-центре НСН заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.
«Вещество «Новичок» существует, в 1991 году разработчики за него получили госпремию. Один из лауреатов премии сбежал в 1995 году в США. На вооружении российской армии оно не состояло. Испытания и производство ранее были на территории Узбекистана», — заявил эксперт.
По мнению Никулина, контрольный образец этого отравляющего вещества находился у американцев.
«С учетом того, что автор и образцы этого вещества, оборудование и технология производства были вывезены — оно может находиться вне территории РФ. Скорее всего, американцы поделились с британскими коллегами контрольным образцом «Новичка» — иначе Лондон не смог бы в столь короткие сроки определить это вещество», — считает он.
4 марта в Великобритании было совершено покушение на шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. Он и его дочь были обнаружены без сознания со следами отравления в парке британского города Солсбери, сейчас они находятся тяжелом состоянии в реанимации. Британские власти заявили, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанным в СССР.
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