Эксперт: расследование дел по Скрипаль и Глушкову вряд ли будет эффективным

"У Британии уже запросили образцы отравляющего вещества, они сразу же отказали. Так что никакого взаимодействия не будет. Всем сейчас нужен скандал, а не объективное расследование… Поэтому и наше расследование будет скорее ритуальными действиями", — сказал Глушенков РИА Новости.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В четверг МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что отказ Великобритании сотрудничать с Россией по «делу Скрипаля» является грубейшим нарушением конвенции о запрещении химоружия. Посольство РФ в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила в пятницу, что в России возбуждено уголовное дело по факту покушения в Британии на Юлию Скрипаль. По ее словам, возбуждено дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

Также Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Николая Глушкова. Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота" , на днях умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой». Расследование продолжается.