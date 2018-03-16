Эксперт: расследование дел по Скрипаль и Глушкову вряд ли будет эффективным 

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Расследование по делам о покушении на убийство в Лондоне дочери экс-полковника ГРУ Юлии Скрипаль и убийстве компаньона Бориса Березовского Николая Глушкова вряд ли будет эффективным, считает адвокат Александр Глушенков.
"У Британии уже запросили образцы отравляющего вещества, они сразу же отказали. Так что никакого взаимодействия не будет. Всем сейчас нужен скандал, а не объективное расследование… Поэтому и наше расследование будет скорее ритуальными действиями", — сказал Глушенков РИА Новости.
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В четверг МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что отказ Великобритании сотрудничать с Россией по «делу Скрипаля» является грубейшим нарушением конвенции о запрещении химоружия. Посольство РФ в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила в пятницу, что в России возбуждено уголовное дело по факту покушения в Британии на Юлию Скрипаль. По ее словам, возбуждено дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.
Также Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Николая Глушкова. Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой». Расследование продолжается.
Как сообщал СК РФ, в 90-е Березовский создал в руководстве «Аэрофлота» свое «лобби», внедрив туда людей из подконтрольных ему структур. Среди них были первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» Глушков, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Александр Красненкер и другие. С их подачи был принят ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего были похищены сотни миллионов рублей, полагает следствие.