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Климкин рассказал о том, как Запад «обязан» отреагировать «дело Скрипаля»
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Климкин рассказал о том, как Запад «обязан» отреагировать «дело Скрипаля» 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Запад лишить Россию права проводить Чемпионат мира по футболу в качестве ответной меры на «значительную эскалацию агрессии против Великобритании». Заявление опубликовано на сайте МИДа.
В нем Климкин говорит о том, что Украина готова поддержать позицию британских властей, утверждающих, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «скорее всего, дело рук Кремля».
"Похоже, это действительно был тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад. По крайней мере, я на это надеюсь, — пишет глава украинского МИДа. — Теперь Запад обязан отреагировать таким способом, который заставил бы Россию почувствовать последствия своих действий".
По его словам, Чемпионат мира-2018 должен стать для Запада «одной из первых целей».
"Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия", — отмечает Климкин.
Если же сделать этого не получится из-за того, что до футбольного первенства осталось слишком много времени, он призывает «все нации и свободолюбивых людей» бойкотировать чемпионат.
В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в атаке на Скрипаля и объявила о ряде мер, которые будут приняты по отношению к России в связи с этим. В частности, из страны вышлют 23 российских дипломата, а все двусторонние контакты на высоком уровне будут приостановлены.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот шаг враждебным, неприемлемым и не дальновидным. На брифинге в четверг утром она подчеркнула, что Лондон в этой ситуации действует в отрыве от реальности. Кроме того, она подчеркнула, что Великобритания отказывается сотрудничать с Россией по «делу Скрипаля».
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