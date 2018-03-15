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В Госдуме прокомментировали намерение Украины денонсировать договор о дружбе с Россией
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В Госдуме прокомментировали намерение Украины денонсировать договор о дружбе с Россией 

RT на русском 15 марта 2018
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с RT оценил заявление Министерства иностранных дел Украины о подготовке предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. «Сейчас идёт развитие тех документов и законов, которые Украина приняла по »Газпрому» и в момент реинтеграции Донбасса, с явными обвинительными уклонами в сторону России. Некоторые наши политики уже давно предлагали денонсировать этот договор или выйти из него частично, как украинцы сейчас предлагают. В нём говорится о мире, партнёрстве и сотрудничестве. Сотрудничество, как это не удивительно, но украинцами во всю эксплуатируется. Так что мира нет, согласия нет, как и на самой Украине, но сотрудничество идёт. Пусть денонсируют, если считают нужным. Это будет подарком для наших политиков», — заявил Калашников.
Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.
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