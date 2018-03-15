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США назвали претензии России на Крым ложными
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США назвали претензии России на Крым ложными 

Национальная Служба Новостей 15 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Госдепартамент вновь назвал «ложными претензиями России на Крым». Официальное заявление американского ведомства озвучила Хезер Науэрт. Так она прокомментировали визит российского лидера в Крым. Накануне Владимир Путин выступил там на митинге-концерте в честь четвёртой годовщины вхождения полуострова в состав России. Науэрт добавила, что в ходе референдума в 2014 году жители полуострова «были вынуждены голосовать под пристальным вниманием хорошо вооружённых представителей российских войск», передает RT. Госдепартамент пообещал сохранение санкций до момента возвращения Крыма Украине. Ранее Владимир Путин заявил, что этого никогда не будет.
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