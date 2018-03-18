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Захарова: Блокирование избирательных участков на Украине — незаконно
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Захарова: Блокирование избирательных участков на Украине — незаконно 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о незаконности блокирования украинскими правоохранителями избирательных участков на президентских выборах в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.
"Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях. Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки", — цитирует ТАСС официального представителя МИД.
По словам Захаровой, мотивация украинской власти очевидна: результаты голосования россиян, проживающих или временно оказавшихся на Украине, не может устроить действующий в этой стране режим.
"Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог. Именно поэтому режим, совершенно беззастенчиво и беззаконно, воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании", — пояснила Захарова.
Напомним, накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о том, что правоохранители не допустят голосования россиян на Украине.
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