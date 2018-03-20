РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты государств — участников ОБСЕ осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации и общепризнанные нормы и принципы международного права", — цитирует агентство проект заявления верхней палаты.