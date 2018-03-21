ООН проигнорировала ситуацию с выборами на Украине

В ООН заявили, что знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что во всемирной организации в курсе сообщений о недопуске россиян к голосованию на выборах президента России на Украине . Об этом сообщает ТАСС. «Мы в курсе сообщений, касающихся ситуации вокруг российских дипломатических объектов на Украине (в Киеве, Харькове Львове и Одессе)», — сказал Хак. По его словам, в данном случае высказываться могут международные и национальные наблюдатели, приглашённые для наблюдения за президентскими выборами в России Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Киев обеспечить голосование граждан России на выборах. 18 марта украинская полиция не пустила к зданию российского посольства в Киеве желающих проголосовать на выборах президента России.