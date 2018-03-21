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ООН проигнорировала ситуацию с выборами на Украине
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В ООН заявили, что знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что во всемирной организации в курсе сообщений о недопуске россиян к голосованию на выборах президента России на Украине. Об этом сообщает ТАСС. «Мы в курсе сообщений, касающихся ситуации вокруг российских дипломатических объектов на Украине (в Киеве, Харькове, Львове и Одессе)», — сказал Хак.
По его словам, в данном случае высказываться могут международные и национальные наблюдатели, приглашённые для наблюдения за президентскими выборами в России.
Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Киев обеспечить голосование граждан России на выборах.
18 марта украинская полиция не пустила к зданию российского посольства в Киеве желающих проголосовать на выборах президента России.
RT на русском: последние новости
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