Сечин рассказал о переезде Путина в Москву

Сечин рассказал о переезде Путина из Петербурга в Москву

«У меня выбора особо не было. Что делать? Работать-то особо негде. Я, если по-честному сказать, думал, что делать, в такси что ли подрабатывать? Я не шучу, серьезно. А куда деваться? Двое детей маленьких. Поэтому когда Бородин Павел Павлович (занимавший тогда пост управляющего делами президента) предложил переехать в Москву и заняться юридическими вопросами в управлении делами президента, я, конечно, согласился и приехать», — рассказал Путин. С июня 1991 г. Путин занимал должность председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга , с 1994 г. стал также первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. В 1996 г. Путин переехал в Москву, заняв пост заместителя управляющего делами президента.

Он отметил, что благодарен Бородину за приглашение на работу.

В то же время изначально желания переезжать куда-либо из Петербурга не было, признался Путин. «Он (Путин) сказал: "Ну, поехали". Так я присоединился к московской эпопее Владимира Владимировича. Мы налегке приехали тогда в Москву, вдвоем», — поделился Сечин.

Сам Сечин с 1991 года по 1996 год занимал различные посты в мэрии Санкт-Петербурга. В 1996-1997 годах он перешел на должность заместителя начальника отдела по работе с собственностью за рубежом управления внешних экономических связей управления делами президента.