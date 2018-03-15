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Путин рассказал о борьбе с биербаухом
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Путин рассказал, почему старается поменьше пить пиво 

RT на русском 15 марта 2018
Президент России Владимир Путин старается поменьше пить пиво, чтобы избежать последствий для фигуры, об этом он рассказал в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова.
«Радебергер» я люблю, но стараюсь пить его поменьше. Потому что от него «биербаух», это по-немецки — появляется пивной живот», — приводит слова Путина РИА Новости.
Ранее Путин сказал, что время от времени получает от канцлера Германии Ангелы Меркель несколько бутылок пива немецкой марки.
Также канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции рассказала, что однажды получила в качестве подарка из Москвы копчёную рыбу.
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