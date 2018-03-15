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Путин: договориться с РФ хамским способом невозможно
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Путин: хамским способом с Россией невозможно договориться 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Хамским способом с Россией ни о чем невозможно будет договориться, заявил президент Владимир Путин во второй части нового фильма журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в социальных сетях. Таким образом президент прокомментировал историю госпереворота на Украине в начале 2014 года.
"Наши партнеры должны знать, что хамским способом с Россией ни о чем невозможно будет договориться", — указал он.
Путин напомнил, что в тот период американские партнеры попросили власти РФ обеспечить, чтобы находящийся тогда на посту президента Украины Виктор Янукович не применил армию, а затем сами поддержали государственный переворот.
"Хотя бы сделайте вид, что вы хотите все вернуть в правовое поле, хотя бы проведите разговоры с теми, кто захватил власть. Нет! В одну секунду началась массированная финансовая, административная, информационная, политическая поддержка переворота. Что это такое? С нами так решили разговаривать?", — посетовал президент.
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