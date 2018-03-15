«Это ваш „Новичок“: Лондон требует признания от России

К конференции, на которой обсуждаются вопросы, связанные с уничтожением химического оружия, приковано повышенное внимание в связи с ситуацией вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Используя площадку сессии ОЗХО, британские власти обвинили России в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Ранее аналогичное обвинение прозвучало и на заседании Совбеза ООН , которое в срочном порядке созвала Великобритания.

В свою очередь, представитель России в ОЗХО Александр Шульгин 13 марта назвал эти обвинения «голословными» и призвал британскую сторону выдвинуть претензии, опираясь на Конвенцию. Она, как отметил дипломат, позволяет решить вопрос в рамках правового поля.

Если у Лондона «есть серьезные основания подозревать Россию» в нарушении контроля над химическим оружием, у него есть возможности использовать соответствующую статью конвенции, подчеркнул российский представитель.

Речь идет о статье девятой Конвенции о запрещении химического оружия, которая позволяет стране-участнице обратиться к другой с требованием разъяснений. Ответ должен быть предоставлен в течение десяти дней. В случае неполного или неудотворительного ответа государство может обратиться к Генеральному директору ОЗХО для созыва Исполнительного совета по этой проблеме.

В свою очередь, руководство ОЗХО в лице своего главы Ахмета Узюмджю предложило британской стороне помощь в проведении расследования.

Ранее британские спецслужбы заявили, что в отравлении Скрипаля был задействован нервнопаралитический газ «Новичок», который был разработан в СССР в недрах «Государственного научно-исследовательский института органической химии и технологии» (ГНИИОХТ). Эта организация располагается в массивном сером здании неподалеку от метро «Авиамоторная» в Москве и в настоящее время находится под юрисдикцией Министерства промышленности и торговли . К слову, именно этот институт в середине 2010-х годов участвовал в программах по уничтожению запасов химического оружия по соглашению между Россией и США

Британские СМИ взяли интервью у разработчика отравляющего вещества Вила Мирзаянова, который работал в институте до начала 1990-х годов, а затем уехал в США.

Он даже опубликовал формулу «Новичка» в своей книге, правда эксперты называют ее неполной, так как часть элементов в ней отсутствует.

Источник «Газеты.Ru» , который принимал участие в переговорах по ликвидации химического оружия, отметил, что описанная ученым формула является «широкой» и ряд деталей там опущен. Он также рассказал, что химическое оружие в домашних условиях создать нельзя и надо иметь промышленную лабораторию для его изготовления.

При этом пока не выяснено само происхождение вещества — ранее Мэй даже дала понять, что в Лондоне рассматривают версию о том, что ядовитое вещество могло пропасть и в результате халатности. Такое вполне могло произойти в 1990-е годы, так как контроль в научных лабораториях был существенно слабее, чем сегодня.

Например, в 1995 году ФСБ России предъявила обвинения в попытке незаконного вывоза 800 кг химических реагентов для изготовления отравляющих веществ генералу в отставке, военному химику Анатолию Кунцевичу. Он был известным военным ученым и одним из создателей советского химического оружия.

В свое время Кунцевич даже командовал полигоном в Саратовской области , который служил базой института ГНИИОХТ. В 1990-е годы он был советником президента России Бориса Ельцина по вопросам уничтожения химического оружия и принимал участие в переговорах высокого уровня.

Сам Кунцевич отрицал какую-то причастность к попытке вывоза отравляющих веществ и заявил, что ему таким образом пытались помешать баллотироваться в Госдуму от ЛДПР . В 1995 году Госдеп США ввел против генерала персональные санкции, которые были сняты только в 2004 году, два года спустя после смерти Кунцевича. Он умер в самолете на пути из Сирии от сердечного приступа.

Известно, что Сирия имела обширную программу по созданию химического оружия, в производстве которого учувствовали СССР, Франция и другие страны. Применение химоружия сторонниками президент Сирии Башара Асада чуть не сподвигло тогдашнего президента США Барака Обаму нанести по этой стране удар в ноябре 2013 года. Однако положение спас президент России Владимир Путин , который предложил вывести из Сирии хиоружие под эгидой ОЗХО. Большая часть имеющегося химоружия и компонентов были вывезены, однако эксперты не исключают, что его небольшие доли могли остаться в стране. Известно, что случаи его использования были и после, однако достоверно доказать причастных к этим инцидентам не представляется возможным.

Скандал с отравлением Скрипаля с помощью химического вещества дал представителям России и Великобритании использовать трибуну для взаимных обвинений.

Постпред России в ОЗХО Шульгин заявил, что Великобритания и США скрытно уничтожали найденные в Ираке химические снаряды, хотя это необходимо было делать под контролем Организации. «Вместо того чтобы злонамеренно обвинять Сирию, а заодно и Россию, в мнимых нарушениях КЗХО, Вашингтону и Лондону, возомнившими себя прокурорами, следовало бы подумать, насколько они сами следуют своим обязательствам по этому международному договору», — заявил дипломат.

Как отметил Шульгин в своем выступлении, это было сделано потому, что США ранее участвовали в создании программы Ирака по производству снарядов.