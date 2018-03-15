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Путин рассказал, что для него счастье
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Путин рассказал, что для него счастье 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин рассказал, что счастье находит в достижении своих целей. Об этом он сказал в документальном фильме Андрея Кондрашова.
По словам Путина, каждый человек отличается своим восприятием мира и у каждого человека свое понимание счастья.
"Но для меня сегодня это (счастье — Газета.Ru), безусловно, возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям, и должен сказать, что когда мне удается добиваться того, к чему я иду и, несмотря ни на какие сложности, добиваюсь этого результата, это приносит мне удовлетворение", — объяснил Путин.
Ранее Путин сказал, что не чувствует себя "на троне".
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