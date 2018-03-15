Путин рассказал, что для него счастье

Президент России Владимир Путин рассказал, что счастье находит в достижении своих целей. Об этом он сказал в документальном фильме Андрея Кондрашова

"Но для меня сегодня это (счастье — Газета.Ru), безусловно, возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям, и должен сказать, что когда мне удается добиваться того, к чему я иду и, несмотря ни на какие сложности, добиваюсь этого результата, это приносит мне удовлетворение", — объяснил Путин. По словам Путина, каждый человек отличается своим восприятием мира и у каждого человека свое понимание счастья.

Ранее Путин сказал, что не чувствует себя "на троне".