Захарова напомнила США о необходимости соблюдать международное право в САР

Захарова призвала в «очередной раз» региональных партнеров к «подлинному взаимоуважительному сотрудничеству ради скорейшего достижения политического урегулирования в Сирии, недопущения срыва общих усилий по нормализации обстановки» в САР.

"Отдельное предупреждение хотелось бы адресовать Вашингтону и напомнить ему о необходимости неукоснительного соблюдения норм международного права, недопустимости силовых акции против суверенной Сирии, государства-члена ООН ", — сказала Захарова в четверг на брифинге.

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