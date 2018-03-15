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Захарова напомнила США о необходимости соблюдать международное право в САР
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Захарова напомнила США о необходимости соблюдать международное право в САР 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. МИД РФ напомнил США о необходимости неукоснительного соблюдения норм международного права в Сирии, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова призвала в «очередной раз» региональных партнеров к «подлинному взаимоуважительному сотрудничеству ради скорейшего достижения политического урегулирования в Сирии, недопущения срыва общих усилий по нормализации обстановки» в САР.
"Отдельное предупреждение хотелось бы адресовать Вашингтону и напомнить ему о необходимости неукоснительного соблюдения норм международного права, недопустимости силовых акции против суверенной Сирии, государства-члена ООН", — сказала Захарова в четверг на брифинге.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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