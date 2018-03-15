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Заложников «Норд-Оста» хотели убить у Кремля
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Путин раскрыл планы захвативших «Норд-Ост» убить заложников у Кремля 

Lenta.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин раскрыл подробности теракта, который произошел в театральном центре на Дубровке в 2002 году, передает «Интерфакс». По его словам, террористы собирались устроить расстрел заложников на Красной площади.
«В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там, на Красной площади, расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу. С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что решение о штурме здания театрального центра он принял единолично.
23 октября 2002 года группа из сорока вооруженных боевиков захватила заложников в московском Доме культуры на Дубровке. Они заминировали зал и больше двух суток удерживали 916 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост», а также работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни.
Через три дня люди были освобождены в результате спецоперации, а боевики уничтожены. Жертвами теракта стали 130 человек, в том числе 10 детей. 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы.
Точная причина смерти заложников до сих пор не установлена. По одной из распространенных версий, они были отравлены усыпляющим газом, примененным спецназом во время штурма, и скончались из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.
После случившегося Путин выступил с обращением и извинился перед родными погибших.
«Мы не смогли спасти всех. Простите нас. Память о погибших должна нас объединить», — говорил он.
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