Ещё
Путин: обстоятельств отдать Крым нет и никогда не будет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: обстоятельств отдать Крым нет и никогда не будет 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова «Путин». Картина опубликована в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
"Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — заявил Путин.
Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума. Киев до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Накануне Путин приехал на митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глава государства подчеркнул, что крымчане приняли историческое решение и восстановили справедливость.
Вести.Ru: последние новости
В ООН сорвано выступление о нарушениях Украиной прав крымчан Поклонская требует снять Собчак с выборов "Сбежавшая в Россию" Надежда Савченко нашлась в ПАСЕ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму248
Мясорубка в Гудаури41
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России204
Третья мировая война наступила для Климкина125
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение