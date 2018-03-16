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В день выборов в Подмосковье будут дежурить около 600 бригад скорой помощи
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В день выборов в Подмосковье будут дежурить около 600 бригад скорой помощи 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 600 бригад скорой помощи будут работать в Подмосковье в день президентских выборов, сообщила пресс-служба Минздрава региона.
"Порядка 600 бригад скорой медицинской помощи будут работать в Московской области в день выборов президента России 18 марта", — отметил глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.
В течение всего дня выборов подмосковные бригады скорой помощи будут в приоритетном порядке выезжать на вызовы, поступающие с избирательных участков.
На сегодняшний день проведены мероприятия по уточнению схем лечебно-эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях, порядка взаимодействия с экстренными службами, по проверке комплектования укладок и наборов выездных бригад скорой медицинской помощи.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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