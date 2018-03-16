В день выборов в Подмосковье будут дежурить около 600 бригад скорой помощи

"Порядка 600 бригад скорой медицинской помощи будут работать в Московской области в день выборов президента России 18 марта", — отметил глава ведомства Дмитрий Марков , которого цитирует пресс-служба.

В течение всего дня выборов подмосковные бригады скорой помощи будут в приоритетном порядке выезжать на вызовы, поступающие с избирательных участков.

На сегодняшний день проведены мероприятия по уточнению схем лечебно-эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях, порядка взаимодействия с экстренными службами, по проверке комплектования укладок и наборов выездных бригад скорой медицинской помощи.