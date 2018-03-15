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Путин чуть не стал таксистом
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Путин рассказал, как чуть не стал таксовать в Петербурге 

РИА Новости 15 марта 2018
Президент России Владимир Путин рассказал, как чуть не стал подрабатывать таксистом в Петербурге после того, как ушел с работы из мэрии, когда Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.
Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу государства Путин отметил, что когда ему в конце 90-х годов поступило предложение от управляющего делами президента переехать на работу в Москву, он не мог не принять его, потому что другой работы не было.
"Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал", — сказал он.
По словам главы государства, хотя он никогда не хотел уезжать из Петербурга, он благодарен, что его пригласили на работу и он смог обосноваться в Москве.
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