Путин чуть не стал таксистом

Путин рассказал, как чуть не стал таксовать в Петербурге

"Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал", — сказал он. Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу государства Путин отметил, что когда ему в конце 90-х годов поступило предложение от управляющего делами президента переехать на работу в Москву , он не мог не принять его, потому что другой работы не было.

По словам главы государства, хотя он никогда не хотел уезжать из Петербурга, он благодарен, что его пригласили на работу и он смог обосноваться в Москве.