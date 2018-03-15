Лавров посетит Вьетнам

"Особое внимание планируется уделить подготовке и проведению в 2019 году перекрестного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Будут рассмотрены представляющие взаимный интерес вопросы глобальной, региональной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание плана сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2019-2020 годы", — добавила она.

По ее словам, в ходе визита планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего укрепления российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, сотрудничество в экономической, научно-технологической, военно-технической и гуманитарной областях.