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Лавров посетит Вьетнам
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В МИД сообщили о готовящемся визите Лаврова во Вьетнам 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров совершит визит в Республику Вьетнам, сообщила представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"19-20 марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит с визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Намечены переговоры с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел… ряд встреч с руководством страны", — заявила Захарова.
По ее словам, в ходе визита планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего укрепления российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, сотрудничество в экономической, научно-технологической, военно-технической и гуманитарной областях.
"Особое внимание планируется уделить подготовке и проведению в 2019 году перекрестного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Будут рассмотрены представляющие взаимный интерес вопросы глобальной, региональной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание плана сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2019-2020 годы", — добавила она.
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