Лавров посетит международную конференцию по Афганистану в Ташкенте

Международная конференция по Афганистану в столице Узбекистана запланирована на 26-27 марта.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что Лавров планирует посетить Ташкент для участия в международной конференции по Афганистану.

"Двадцать седьмого марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану", — сказала Захарова, добавив, что мероприятие состоится в Ташкенте.