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Лавров посетит международную конференцию по Афганистану в Ташкенте
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Лавров посетит международную конференцию по Афганистану в Ташкенте 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 марта примет участие в международной конференции по Афганистану в Ташкенте, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Международная конференция по Афганистану в столице Узбекистана запланирована на 26-27 марта.
Ранее спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что Лавров планирует посетить Ташкент для участия в международной конференции по Афганистану.
"Двадцать седьмого марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану", — сказала Захарова, добавив, что мероприятие состоится в Ташкенте.
Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены руководители внешнеполитических ведомств Китая и США, глава внешнеполитической службы ЕС, а также генеральный секретарь ООН.
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