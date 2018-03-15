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Путин надеется, что Верховный суд переедет в Санкт-Петербург
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Путин надеется, что Верховный суд переедет в Санкт-Петербург 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН: НАДЕЮСЬ, ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПЕРЕЕДЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАК В СВОЕ ВРЕМЯ КОНСТИТУЦИОННЫЙ
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