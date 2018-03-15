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Путин рассказал, как ему в 90-ые приходилось спать с ружьем
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Путин рассказал, как ему в 90-ые приходилось спать с ружьем 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы ему приходилось спать с ружьем.
Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу государства его друг Сергей Ролдугин рассказал про такой эпизод из жизни Путина.
Президент, комментируя эту информацию, отметил, что про "бандитский Петербург" много надуманного, но в целом "ситуация была боевой".
"Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет", — сказал Путин.
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