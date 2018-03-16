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Россия, Иран и Турция начали в Астане переговоры по Сирии
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Россия, Иран и Турция начали в Астане переговоры по Сирии 

Российская Газета 18 часов назад
Фото: Российская Газета
В столице Казахстана началась переговоры глав МИД стран — гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу. Руководители внешнеполитических ведомств подведут итоги работы в астанинском формате по сирийской проблеме, передает ТАСС.
Ожидается, что министры обсудят функционирование зон деэскалации в Сирии, а также политические и гуманитарные вопросы. Дипломаты намерены выработать рекомендации властям арабской республики и оппозиции по урегулированию конфликта, а также принять совместное заявление.
В четверг в Астане состоялись консультации делегаций России, Ирана и Турции, ставшие подготовкой к министерской встрече. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, доверие между странами — гарантами перемирия в САР вышло на качественно новый уровень, стороны намерены и дальше развивать отношения в рамках переговорного процесса.
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