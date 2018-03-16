Россия, Иран и Турция начали в Астане переговоры по Сирии

Ожидается, что министры обсудят функционирование зон деэскалации в Сирии, а также политические и гуманитарные вопросы. Дипломаты намерены выработать рекомендации властям арабской республики и оппозиции по урегулированию конфликта, а также принять совместное заявление.