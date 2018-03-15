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Представители ОБСЕ впервые будут наблюдать за выборами президента РФ в Брянской области
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Представители ОБСЕ впервые будут наблюдать за выборами президента РФ в Брянской области 

ТАСС 15 марта 2018
БРЯНСК, 15 марта. /ТАСС/. Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые станут наблюдателями на выборах президента РФ в Брянской области. Об этом в четверг сообщила ТАСС председатель регионального избиркома Елена Анненкова.
"За голосованием на выборах президента в Брянской области впервые будут следить представители ОБСЕ", — сказала она.
В регион прибудут два представителя организации из Чехии и США.
Собеседник агентства отметила, что избирательные участки, куда отправятся наблюдатели, пока не определены, это станет известно накануне визита представителей ОБСЕ. Также в Брянской области в день выборов за избирательным процессом будут наблюдать представители организаций из Белоруссии, Украины и других стран.
Анненкова добавила, что в 2018 году общее число наблюдателей на выборах в регионе превысит 19 тыс. человек, что является рекордом.
Наблюдать за выборами будут также представители кандидатов в президенты, политических партий и общественных объединений. Из-за большого количества наблюдателей разработают очередность их работы на участках, чтобы у каждой группы была возможность увидеть, как ход голосование, так и подсчет бюллетеней.
В день выборов в Брянской области начнут работу 1,113 тыс. участковых избирательных комиссий, на 88 участках будут работать КОИБы, по данным на 1 января, в Брянской области насчитывалось чуть более 1 млн избирателей. Большая часть проживает в областном центре — более 347 тыс. человек.
Наблюдать за выборами президента России будет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Ранее сообщалось, что миссия БДИПЧ ОБСЕ начала свою работу в России 5 февраля, в ее состав входят 60 долгосрочных наблюдателей из 25 стран.
Ожидается, что в день выборов 18 марта БДИПЧ ОБСЕ дополнительно привлечет 420 краткосрочных наблюдателей. Выборы президента России пройдут 18 марта.
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