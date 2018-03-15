В МИД рассказали о заслуге России в договорённостях о встрече США и КНДР 

Постоянные призывы России к США и КНДР помогли этим двум странам понять, что другого разрешения ситуации, кроме дипломатического пути, нет. Об этом заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов. Он отметил, что договорённости Вашингтона и Пхеньяна о встрече являются «разумеется, суверенным решением двух стран».
Тем не менее, по словам Моргулова, Россия постоянно и настойчиво призывала КНДР и США как можно скорее приступить к диалогу и к прямому обсуждению всего комплекса двусторонних отношений.
«Думаю, что наши обращения возымели действие на обе стороны, помогли им понять, что иного пути, кроме дипломатического решения, не существует. Так что относим нынешнее позитивное развитие ситуации и на свой счёт», — приводит заявление замглавы МИД Интерфакс.