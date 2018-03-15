В МИД рассказали о заслуге России в договорённостях о встрече США и КНДР

Тем не менее, по словам Моргулова, Россия постоянно и настойчиво призывала КНДР и США как можно скорее приступить к диалогу и к прямому обсуждению всего комплекса двусторонних отношений.

«Думаю, что наши обращения возымели действие на обе стороны, помогли им понять, что иного пути, кроме дипломатического решения, не существует. Так что относим нынешнее позитивное развитие ситуации и на свой счёт», — приводит заявление замглавы МИД Интерфакс