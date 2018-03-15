Салехардцы сплотятся вокруг Крыма 

В Салехарде на сцене окружного Центра национальных культур 18 марта пройдет праздничный концерт «Севастополь — Крым — Россия», приуроченный ко Дню вхождения в состав Российской Федерации республики Крым и города Севастополя.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном Центре национальных культур, в концерте примут участие творческие коллективы и солисты учреждения. Они исполнят русские народные, казачьи, авторские, лирические и весёлые, плясовые и хороводные песни, посвященные России, Севастополю, Крыму и дружбе народов.
Отметим, Крым присоединился к Российской Федерации почти четыре года назад. 17 марта, после проведения референдума, Верховный совет полуострова объявил Крым независимым государством, а уже 18 марта, учитывая желания жителей, президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Крымского полуострова в состав России.