РФ предсказала последствия высылки дипломатов

Высылка 23 российских дипломатов из Великобритании вызовет проблемы с выдачей виз британцам. Об этом агентству РИА Новости сообщили в дипмиссии.
«Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации», — отметили в посольстве.
Дипломаты пояснили, что ситуация усугубляется еще и тем, что Лондон не разрешает «направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы», поскольку не выдает им визы.
В дипмиссии считают, что подобные шаги Лондона «вписываются в общую линию Британии по созданию трудностей в работе диппредставительства».
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.
Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.
Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.
В МИД России сообщили, что расценивают слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах «наказания» Москвы как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога, а также пообещали быстрые ответные меры.